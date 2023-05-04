Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович всё ещё может остаться в клубе. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» не планируют продлевать трудовой договор с 54-летним сербом.

По сведениям «Спорт-Экспресса», в контракте Йокановича с «Динамо» есть специальный пункт, согласно которому договор между сторонами может быть продлен в том случае, если команда окажется в призовой тройке по итогам сезона.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков за 25 туров. Отставание «бело-голубых» от третьей строчки составляет десять баллов.

Йоканович покинет «Динамо» по окончании сезона