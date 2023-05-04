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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, при каких обстоятельствах Йоканович может остаться в «Динамо» слухи

04 Мая 2023 • 15:07 Комментировать (1)
Химки
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Динамо Москва
06.05 14:00

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович всё ещё может остаться в клубе. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» не планируют продлевать трудовой договор с 54-летним сербом.

По сведениям «Спорт-Экспресса», в контракте Йокановича с «Динамо» есть специальный пункт, согласно которому договор между сторонами может быть продлен в том случае, если команда окажется в призовой тройке по итогам сезона.  

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков за 25 туров. Отставание «бело-голубых» от третьей строчки составляет десять баллов.

Йоканович покинет «Динамо» по окончании сезона

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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ХИМКИ ДИНАМО МОСКВА
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