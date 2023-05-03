Силкин: «С каждым матчем «Динамо» деградирует, но спрашивать нужно не с Йокановича»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

Напомним, сербский специалист возглавил команду летом прошлого года, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. После 25 туров РПЛ «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

По мнению Силкина, с каждой игрой под руководством Йокановича «Динамо» деградирует. При этом специалист считает, что смысла увольнять серба нет никакого, поскольку руководство клуба на его место приведёт специалиста точно такого же уровня.

«С каждым матчем команда просто деградирует, на это больно смотреть. Самое интересное то, что этого никто не замечает. А спрашивать нужно не с Йокановича, а с тех, кто поставил его — со спортивного блока клуба, с руководства», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 6 мая против «Химок». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.