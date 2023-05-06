Врач «Динамо» прокомментировал травму Роберто Фернандеса

Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о повреждении защитника команды Роберто Фернандеса в матче с «Химками». Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Фернандес провел на поле 35 минут.

«Предварительно у Фернандеса повреждение мышц задней поверхности бедра. После обследования станут понятны сроки восстановления», — приводит слова Родионова Sport24.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

На данный момент «Динамо» идет на пятой строчке в РПЛ, набрав 42 очка.