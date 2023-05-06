Агент Роберто Фернандеса рассказал, когда игрок «Динамо» вернётся в строй

Агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, поделился информацией о травме своего клиента. 22-летний парагваец получил травму в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:0), ему пришлось покинуть поле на 35-й минуте встречи.

«У Роберто разрыв мышц задней поверхности правого бедра. Восстановление займет около одного месяца», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

В следующем туре «Динамо» встретится с «Ахматом», игра пройдет в Москве 14 мая.