Игрок «Факела» Калинин: «Нам без разницы, 100 или 200 лет «Динамо»

Игрок обороны «Факела» Игорь Калинин подвёл итоги сегодняшнего матча против столичного «Динамо», в котором его команда одержала сенсационную победу на выезде со счётом 2:0.

«Для нас нет никакой разницы, 100 или 200 лет «Динамо». У нас каждый матч, как финал. И мы должны выходить и в каждой игре добывать очки. Идём от матча к матчу к нашей цели», - цитирует Калинина «Чемпионат».

Благодаря победе «Факел» оторвался от зоны вылета на четыре балла. «Динамо» же уже практически распрощалось с шансами на попадание в тройку и продолжает занимать шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Высока вероятность, что в грядущем туре «бело-голубых» обгонит «Краснодар» Владимира Ивича.

Подробности вечерней игры читайте в нашем материале.