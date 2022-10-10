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Пономарёв: «ЦСКА недобрал очки, «Ростов» удивил, а «Локомотив» на сломе» эксклюзив

10 Октября 2022 • 15:06 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

Ветеран ЦСКА, футбольный эксперт Владимир Пономарёв подвёл итоги 12-го тура РПЛ.

 

- Какие результаты вас удивили в прошедшем туре? Например, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо».


- «Армейцы» уже много очков растеряли. Куда это годиться? Очков пять команда недобрала. А с «Динамо» был выигрышный матч на сто процентов. Там столько мячей можно было забить. Но в конце хозяева могли и проиграть.  В целом армейцы нормально себя чувствуют, они на ходу. Произошло становление команды, коллектив хороший образовался. Так что ЦСКА может бороться за второе-третье место.


- Как расцениваете потерю очков «Зенитом» в матче с «Факелом»?


- «Зенит» пока вне конкуренции. Здесь много факторов, которые влияют на игру команды. В том числе мне не нравится линия судейства. Какая-то предвзятость существует, как мне кажется. Еще меня удивил «Ростов», который обогнал «Спартак». У него пока удачно складываются матчи. Вчера, проигрывая 0:2, он сумел победить 3:2. Там, правда, пенальти был спорный. Это тоже повлияло на действия команды. Плюс было удаление у «Краснодара». Все непонятно. Больно все удачно складывается у «Ростова»: и удаление, и одиннадцатиметровый. Не думаю, что эта команда будет вверху турнирной таблицы в конце сезона. Но четвертое место может быть.


- Почему не верите в «Ростов»?


- Они скатятся. У них нет ничего интересного. Первый тайм показал, что и оборона у ростовчан довольно дырявая, и они обязательно посыплются. А вот «Спартак» и «Краснодар» конкурентоспособные. Они могут побороться с ЦСКА за второе место.


- В чем секрет успеха «красно-белых», у которых семь разгромных побед в этом сезоне?


- Соболев и Промес здорово вписываются в коллектив. Куинси вообще очень опасный и противный футболист. Не знаю, почему к нему не приставят игрока, чтобы все время мешать. Соболев, конечно, своим ростом берет. Помните, как он второй мяч забивал? Два футболиста были рядом, впереди и сзади, и все равно не смогли помешать ему сыграть головой. Ну, выпрыгивай, борись с ним плечо в плечо, и ничего не будет. Но это уже действия обороны.


- А как вам «Крылья Советов»?


- Неплохая команда. Ребята побежали, первый тайм просто чудо был. Но потом они подустали. Видимо, не рассчитали свои силенки. Было видно, что бензин кончается. Поэтому так легко их так и взяли в конце матча.


- У вас есть опасения перед дерби, потому что «Спартак» сейчас много забивает?

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- Есть. Но у ЦСКА сейчас неплохая оборона, во главе с Акинфеевым. Гайич мне больше нравится, чем Марио Фернандес. Тот в обороне вообще был плох. Он давал сопернику принимать мяч, чтобы его не обыгрывали, старался находиться подальше от соперника с мячом. А Гайч играет близко от соперника, ступает в борьбу, не дает себя обыгрывать. Роша неплохой. Но Промес – очень противный футболист для защитников. Он использует любую возможность забить. Но я думаю, ЦСКА может дать бой «Спартаку», если выдержит в физическом плане. Но мне кажется, «армейцы» выдержат. Настраивать ребят не надо. Думаю, даже, что «армейцы» выиграют.


- «Локомотив» разгромно проиграли «Сочи» и последовала отставка тренерского штаба. Что происходят с «железнодорожниками»?


- Не надо было так часто менять тренеров. А теперь уже пришла пора поменять. Команда внизу турнирной таблицы. Значит, не нашел главный тренер общего языка с коллективом.


- Нет у вас ощущения, что команда специально сливала тренерский штаб?


- Не думаю. Так не бывает. Нет настроения, это да. Но чтобы специально проигрывать матч – это недостойно спортсменов. На моем веку такого не было. Один-два человека могут быть недовольны, потому что сидят в запасе, а так сливать игру – это непристойно. Просто ребята сейчас не в состоянии мобилизоваться. Команда уже на сломе. Нужно что-то новое.


- Юрия Сёмина?


- Не знаю. Пойдет ли он на это сейчас. Годы у него уже. И потом принимать команду в таком виде не очень хорошо. Некем там играть. Может, если серьезно заняться командой, что-то и получится, но начинать все опять придется с обороны. Очень сложная сейчас ситуация в «Локомотиве». Там всех убрали, вплоть до администратора, насколько мне известно. Но команду можно спасти, переговорить с ребятами, настроить коллектив. Там внутренние проблемы, о которых мы не знаем. И никто об этом не скажет. Семин может все наладить. Он покладистый, не конфликтный. На игроках не вымещает злость, — заявил Пономарёв сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

 

Елена Григорьевская.

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