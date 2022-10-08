Йоканович: За короткий срок сложно наладить игровые связи

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, что мешает команде одерживать победы.

«Чтобы снова встать на победные рельсы, нам нужны терпение и усердная работа. Это то, что мы должны делать. Я понимаю критику, которая касается не только команды, но и тренерского штаба», — передает слова Йокановича «Матч ТВ».

Наставник заявил, что команде нельзя останавливаться, за короткий промежуток времени невозможно наладить связи между игроками, пришедшим футболистам нужно время, чтобы адаптироваться в клубе.

«Динамо» сыграло вничью в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, встреча завершилась со счетом 1:1.