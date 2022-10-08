Тарханов: «Матч понравился, но ЦСКА должен был забивать пять-шесть»

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Александр Тарханов - известный российский специалист. Он заявил, что матч ему понравился, хотя ЦСКА, по словам Тарханова, имел все шансы не просто выиграть, но сделать это крупно.

- Матч понравился. «Динамо» долго раскачивалось, а ЦСКА владел инициативой, забил. И те, и другие могли выиграть, хотя в начале второй половины армейцы имели подавляющее преимущество, ЦСКА должен был пять‑шесть мячей забивать, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».