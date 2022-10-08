Аршавин считает, что Смолов «тормозит» игру «Динамо»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающих «Динамо» Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.

«Мне кажется, что для этого «Динамо» он [Смолов] тормозит игру. Потому что он уже не такой мобильный. Но «Динамо», возможно, впереди нужна мобильность, бесшабашность и скорость, которую дает Тюкавин», — заявил Аршавин в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Эксперт считает, что до прихода Смолова трио Константина Тюкавина, Арсена Захаряна и Дениса Макарова смотрелось интереснее. При этом Аршавин отметил, что Смолов является очень техничным и сильным игроком.

«Динамо» занимает 8-е место в РПЛ после 11 матчей. В 12-м туре «бело-голубые» сыграют с ЦСКА, встреча пройдет сегодня, 8 октября, в 16:30 по мск.