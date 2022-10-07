Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА.

- У «Динамо» непростая ситуация. За счет чего эта команда может обыграть ЦСКА?

- В последнее время «Динамо» - не очень удобный соперник для ЦСКА и чаще побеждало. Может, этот психологический момент скажется. А вообще, предстоящая игра – это тест для обеих команд: по праву ли «армейцы» занимают второе место, и не случайно ли «Динамо» идет на восьмом месте. Матч ответит на эти вопросы.

- То есть, для «Динамо» завтра будет момент истины?

- Да. Оно откатилось так низко, чего раньше не было. Тренеру уже пора наглядно показать, за счет чего он хочет добиваться результата, потому что именно результат влияет на все.

- У «Динамо» очень высокий атакующий потенциал: есть Смолов, Захарян, Тюкавин, Грулёв. Но динамовцы проиграли три последних матча в чемпионате. Как это может сказаться на игре с ЦСКА?

- Вся борьба происходит в центре поля. Тот, кто завладеет серединой поля, в итоге и победит. То, что в передней линии гостей есть острые футболисты, ни о чем не говорит. Все атаки начинаются с середины, а голевые передачи, как правило, идут от диспетчеров команд. Если «бело-голубые» смогут переиграть ЦСКА в середине поля, значит, есть о чем

говорить. А иначе просто нечего ловить.

- Если сравнивать группу атаки у ЦСКА и «Динамо», чья вам больше нравится?

- Если нападающие не будут получать подпитку от середины поля, у них будет мало шансов проявить себя индивидуально. В РПЛ нет нападающих, которые в одиночку могли бы переиграть десять человек. А что касается предстоящего матча, тут как пойдет. Бывает, что у одного футболиста все получается в конкретном матче, а у другого не идет. Можно сваливать на форму или еще на что-то, но бывает, когда везет, и когда не везет. В таких матчах, как субботний, случай часто имеет большое значение.

- У вас есть объяснение, почему когда «Динамо» ведет 2:0, она не добивает соперника и не играет по результату, а пропускает? Это психология?

- Нет, это не психология, а установка. Дело в том, что Шварц научил их атаковать, и команда играла в атаку независимо от счета. А сейчас мы видим, что команда, забив, часто отдает инициативу. В результате растранжиривает преимущество. Динамовцы еще не научились организованно обороняться. Поэтому так и происходит. Команда забивает два мяча и вместо того, чтобы добивать соперника, отходит назад, отдает инициативу, а затем свои ошибки приводят к голам.

- Чего ждете от ЦСКА в этом матче?

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- Начал оживать Чалов. Это очень напористый форвард. У него была черная полоса, и даже в аренду отдавали футболиста, а сейчас он забивает хорошие мячи и почувствовал вкус. На него отдают много передач. Мне нравится его игра впереди.

- То есть, голы в дерби, скорее всего, будут?

- Наверное. Плюс ЦСКА Федотов тренирует, который еще по работе в «Сочи» показал, как надо играть против «Динамо». Последний матч «бело-голубых» в прошлом чемпионате, когда команда боролась за второе место, окончился большим фиаско.

- Если Федотов ЦСКА подходит, то в отношении «Динамо» нельзя так сказать?

- Любой тренер готовится к игре, учитывает слабости соперника и его сильные стороны. Важно, во что команда будет играть. Я не понимаю, во что играло «Динамо» в последних матчах.

- У «Динамо» есть право на ошибку в завтрашнем матче?

- Уже нет.

Елена Григорьевская