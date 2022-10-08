В «Базеле» порадовались за Чалова

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер высказался о результативности нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

Напомним, вторую часть минувшего сезона российский форвард провёл в швейцарском клубе на правах аренды. В текущем розыгрыше РПЛ 24-летний футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи в 11 проведённых матчах.

«Базель» желает россиянину всего наилучшего в этом сезоне! Мы очень рады, что сейчас Фёдор так много забивает и находится в такой прекрасной форме!» — цитирует Уолтера «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 7,5 миллионов евро.