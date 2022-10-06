Пономарёв назвал победителя в дерби ЦСКА – «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «армейцами» и «Динамо».

«Армейцы выглядят предпочтительнее. Матч будет на нашем поле, поддержка болельщиков. А у «Динамо» не очень стабильная игра», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Эксперт отметил, что у «Динамо» есть проблемы в обороне, поэтому «армейцы» будет смотреться интереснее и должны одерживать победу.

Столичное дерби состоится 8 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 16 набранных баллов.