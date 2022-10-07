Силкин рассказал, на что необходимо обратить внимание «Динамо» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с ЦСКА.

Специалист убеждён, что в этом матче динамовцам будет непросто, так как «армейцы» набрали хороший ход, а подопечные Славиши Йокановича имеют проблемы в обороне.

«Если «Динамо» удастся завладеть серединой поля, то преимущество будет на их стороне. В матчах с приставкой дерби, динамовцы часто проигрывают центр поля, этого нужно не допустить», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится завтра, 8 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.