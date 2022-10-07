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Малетич: «Йоканович знает, как работать в сложных ситуациях» эксклюзив

07 Октября 2022 • 14:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший игрок «Партизана» и «Зенита» Дарко Малетич в эксклюзивном интервью сетевому сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал положение Славиши Йокановича на посту тренера московского «Динамо». Напомним, что в прессе ходят слухи о возможной отставке серба.

Когда Йоканович приходил в «Партизан», команде сложно было привыкать к его требованиям?

«Конечно, команде потребовалось время, чтобы привыкнуть к его требованиям. Помню, что когда он только пришел в «Партизан», наша первая игра с ним была против «Црвены Звезды». Мы проиграли в таком важном матче со счётом 1-4. Но ничего, мы собрались и дважды кряду стали чемпионами, хотя то поражение было и правда очень тяжёлым».

Как Йоканович вообще реагировал на неудачные матчи?

«Он сам по себе достаточно спокойный человек и тренер. Он не впадал в эйфорию после побед и не психовал после поражений. Он реально всегда старался решать проблемы мирным путём и в любой ситуации искал позитив, старался передать нам это чувство, и это работало, мы всегда хорошо выходили из трудных ситуаций».

Как вы думаете, получится ли у него преодолеть непростой этап в «Динамо»?

«Я думаю да. Прежде всего, потому что он хороший тренер, который доказал свою компетенцию, в том числе и в Англии. У него огромный опыт работы по всему миру и он точно знает, как работать в сложных ситуациях. Он не раз с этим сталкивался и знает, что делать сейчас. Хочу пожелать «Динамо» вернуться на лидирующие позиции и довериться Йокановичу».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Дарко Малетич
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