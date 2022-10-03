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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал главные проблемы «Динамо»

03 Октября 2022 • 14:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мнением о проблемах «бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, вчера, 2 октября, динамовцы уступили «Ахмату» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ, потерпев третье поражение кряду.

По мнению Семшова, новичками «бело-голубых» необходимо больше времени для того, чтобы адаптироваться к новым для себя условиям.

«В матче с «Ахматом» «Динамо» не очень убедительно выглядело в атаке. Команда немного встрепенулась с выходом Тюкавина, но было уже поздно, потому что трудно вернуться в игру, если соперник очень хочет победить», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Также эксперт признался, что не понимает, какую схему игры намерен использовать наставник команды Славиша Йоканович.

«Расстановка вроде та же, но играют по-другому. Но любой футболист в любой схеме должен показывать качественную игру», — заявил Семшов.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Йокановича проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва
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