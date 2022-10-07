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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что «Динамо» не стоит увольнять Йокановича до конца года

07 Октября 2022 • 13:47 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Динамо».

«Обе команды имеют примерно равные шансы на успех, но ЦСКА сейчас, конечно, смотрится посимпатичнее. Уверен, что «Динамо» даст бой завтра, ведь это дерби», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Также эксперт считает, что руководству «бело-голубых» стоит дать возможность главному тренеру команды Славише Йокановичу проработать хотя бы до конца текущего года, несмотря на неудовлетворительные результаты москвичей в последних турах РПЛ.

Напомним, проигрышная серия «Динамо» в чемпионате России достигла уже трёх встреч. Матч ЦСКА — «Динамо» состоится завтра, 8 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Максим Деменко Славиша Йоканович
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ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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rac531
07 Октября 2022 в 13:51
Не надо увольнять до конца сезона)
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