Названы сроки восстановления Дивеева

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления футболиста после повреждения.

«Игорь лечится, восстанавливается. Период срастания кости - от трех недель и выше, так что пока ничего измениться не может. Ждем, восстановление идет по плану», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник сыграл десять матчей, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Ближайший матч «армейцы» проведут против столичного «Динамо». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 9 октября, начало – 16:30 мск.