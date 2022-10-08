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Названы сроки восстановления Дивеева

08 Октября 2022 • 07:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
Через 7 ч. 2 мин.

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления футболиста после повреждения.

«Игорь лечится, восстанавливается. Период срастания кости - от трех недель и выше, так что пока ничего измениться не может. Ждем, восстановление идет по плану», - передает слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник сыграл десять матчей, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Ближайший матч «армейцы» проведут против столичного «Динамо». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 9 октября, начало – 16:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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