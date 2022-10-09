Кобелев объяснил, что нужно «Динамо» для улучшения результатов

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о работе нынешнего главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Команде нужно сыграться. Сейчас нет лидера. Необходимо его найти. Можно винить во всем тренера и убрать его, но футболисты останутся. Тренеру нужно время, хотя бы до зимы», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В последнем матче чемпионата России «Динамо» разошлось миром с ЦСКА со счетом 1:1. В следующем туре «бело-голубые» встретятся с «Оренбургом».

В настоящий момент подопечные Йокановича занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.