Газзаев: «Ничья справедлива»

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Валерий Газзаев - человек, в прошлом тренировавший как «Динамо», так и московский ЦСКА. Он считает, что ничейный результат отражает логику происходившего на поле.

- Наверное, ничья закономерна. Моменты были и у одной, и у другой команды. И «Динамо» могло выиграть, и ЦСКА. В целом, ничья заслуженная, а счет 1:1 — полностью соответствует тому, что коллективы показали на поле, - заявил Газзаев в эфире телеканала Матч ТВ.