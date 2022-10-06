Марио Фернандес, объявивший о приостановке карьеры в мае текущего года, может поменять своё решение.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бывший защитник российской национальной команды может вернуться в московский ЦСКА уже этой зимой. Напомним, что в футболке «армейцев» Марио выступал десять лет, переехав в Россию в 2012 году.

В рамках всех соревнований Фернандес провёл 326 игр за ЦСКА, забив 10 мячей. В столичном клубе правый защитник выиграл три золотых медали чемпионата России. В составе сборной Марио провёл 33 матча.

