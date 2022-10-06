Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марио Фернандес может вернуться в ЦСКА зимой эксклюзив

06 Октября 2022 • 22:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Марио Фернандес, объявивший о приостановке карьеры в мае текущего года, может поменять своё решение.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бывший защитник российской национальной команды может вернуться в московский ЦСКА уже этой зимой. Напомним, что в футболке «армейцев» Марио выступал десять лет, переехав в Россию в 2012 году.

В рамках всех соревнований Фернандес провёл 326 игр за ЦСКА, забив 10 мячей. В столичном клубе правый защитник выиграл три золотых медали чемпионата России. В составе сборной Марио провёл 33 матча.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 17:30
Урал Урал
Химки Химки
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
22:44 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Сафонов сейчас лучший вратарь нашего чемпионата»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Спартака» хочет продлить контракт с Селиховым слухи
21:57 · Россия. Премьер-лига
Колыванов не верит в отставку Йокановича
21:44 · Россия. Премьер-лига
Юран назвал конкурента Сафонова в борьбе за звание лучшего вратаря России
21:33 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» как на качелях – то в одну сторону занесёт, то в другую»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — о матче ЦСКА – «Динамо»: «Это будет встреча двух примерно одинаковых команд»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Юран: Сафонову комфортно в «Краснодаре»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ариса» Астафьев: В команде тепло приняли Кокорина
20:45 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о комитете по социальной ответственности
20:41 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Смотрю на игроков, как на своих детей
20:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал победителя в дерби ЦСКА – «Динамо»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Опция назначения Казарцева на ВАР не рассматривалась
20:10 · Россия. Премьер-лига
Сухой не назначен на 12-й тур РПЛ из-за ошибок в игре «Крылья Советов» - «Краснодар»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Акинфееву нужно перейти в «Зенит»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Бывшая жена Мамаева: Видимо, он скрывается от мобилизации в Турции
Все новости
Рекомендуем