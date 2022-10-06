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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов — о матче ЦСКА – «Динамо»: «Это будет встреча двух примерно одинаковых команд»

06 Октября 2022 • 21:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии столичного дерби ЦСКА – «Динамо».

«Будет ли ЦСКА фаворитом в матче с динамовцами? Нет, я так не думаю. Скорее это будет встреча двух примерно одинаковых команд», — заявил Колыванов «РБ Спорту».

Тренер считает, что в РПЛ есть только один фаворит — «Зенит», а ЦСКА выглядит неплохо, но при этом может уступить «Торпедо». Хочется, чтобы этот матч получился открытым с большим количеством мячей, добавил Колыванов.

Встреча между ЦСКА и «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги состоится 8 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Текстильщик Динамо Москва Игорь Колыванов
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ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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