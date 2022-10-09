Аршавин назвал причины неудачных результатов «Динамо»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ушло много игроков, время нужно, чтобы сыграться. Тренер другой. Есть объективные причины того, что «Динамо» не находится на том месте, на котором находилось в прошлом году», - приводит слова Андрея «Матч ТВ».

По итогам 12 туров чемпионата России динамовцы набрали 17 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок «бело-голубые» проведут против «Оренбурга». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 15 октября.