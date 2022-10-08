Газзаев назвал фаворита в матче ЦСКА — «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Динамо».

Специалист признался, что в предстоящем московском дерби отдаёт предпочтение команде Владимира Федотова, однако вместе с тем отметил, что в таких принципиальных матчах всегда может произойти что-то неожиданное.

«Начиная ещё с советских времён, матчи ЦСКА с «Динамо» — дерби всесоюзного масштаба. Оба клуба с очень богатой историей и традицией.

«Динамо», к сожалению, в этом сезоне выступает крайне неудачно. У них нет ни стабильного состава, ни качества игры, ни результата. ЦСКА же последнюю игру выиграли, особо не напрягаясь», — приводит слова Газзаева Sport24.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 8 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.