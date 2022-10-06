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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков поделился мнением о будущем медийного футбола

06 Октября 2022 • 10:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о Медиалиге. В настоящий момент 33-летний защитник выступает за любительский клуб «Броук Бойз».

По мнению футболиста, медийный футбол сможет просуществовать ещё долго, учитывая большой зрительский интерес к этому турниру.

«В первом сезоне она очень сильно выстрелила. И по количеству просмотров матчей, и болельщики ходили.

Всё равно есть определённые вопросы. Кто-то говорит, что надо добавлять больше медийности. Конечно, если в Медиалиге будут играть одни бывшие футболисты, то думаю, что это никому не будет интересно», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

По мнению игрока, известных футболистов стоит подпускать к играм лишь на 5-10 минут, что идеально соблюдается в его нынешней команде «Броук Бойз».

Напомним, Дьяков выступал за «Динамо» с 2015 по 2017 год. Летом нынешнего года защитник завершил профессиональную карьеру. Последним клубом 33-летнего игрока был «Спартак-2». 
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Дьяков медиалига
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