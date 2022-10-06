Дьяков поделился мнением о будущем медийного футбола

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о Медиалиге. В настоящий момент 33-летний защитник выступает за любительский клуб «Броук Бойз».

По мнению футболиста, медийный футбол сможет просуществовать ещё долго, учитывая большой зрительский интерес к этому турниру.

«В первом сезоне она очень сильно выстрелила. И по количеству просмотров матчей, и болельщики ходили.

Всё равно есть определённые вопросы. Кто-то говорит, что надо добавлять больше медийности. Конечно, если в Медиалиге будут играть одни бывшие футболисты, то думаю, что это никому не будет интересно», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

По мнению игрока, известных футболистов стоит подпускать к играм лишь на 5-10 минут, что идеально соблюдается в его нынешней команде «Броук Бойз».

Напомним, Дьяков выступал за «Динамо» с 2015 по 2017 год. Летом нынешнего года защитник завершил профессиональную карьеру. Последним клубом 33-летнего игрока был «Спартак-2».