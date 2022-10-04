Агент Мартич: «Вест Хэм» обязан всё выплатить ЦСКА за переход Влашича

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о ситуации с задолженностью «Вест Хэма» перед ЦСКА.

«Очень грустно слышать про такую ситуацию, честно говорю — я про это ничего не знал. Но я уверен, что «Вест Хэм» выполнит все финансовые обязательства перед ЦСКА», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Агент заявил, что договор был официально подписан, значит, английский клуб обязан выплатить ЦСКА всю сумму, но неизвестно, смогут ли они это сделать в установленное время.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» должен «армейцам» около 9 миллионов евро за трансфер Влашича.