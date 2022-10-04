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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мартич: «Вест Хэм» обязан всё выплатить ЦСКА за переход Влашича

04 Октября 2022 • 17:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о ситуации с задолженностью «Вест Хэма» перед ЦСКА.

«Очень грустно слышать про такую ситуацию, честно говорю — я про это ничего не знал. Но я уверен, что «Вест Хэм» выполнит все финансовые обязательства перед ЦСКА», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

Агент заявил, что договор был официально подписан, значит, английский клуб обязан выплатить ЦСКА всю сумму, но неизвестно, смогут ли они это сделать в установленное время.  

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» должен «армейцам» около 9 миллионов евро за трансфер Влашича.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торино Вест Хэм Тончи Мартич Никола Влашич
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