Орлов: «Смолов — некомандный игрок»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о качествах нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«Смолов — некомандный игрок. Если он после атаки идет пешком, не бежит, а идет просто. Как так может быть?» — заявил Орлов в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 11 встреч. В предстоящем туре «бело-голубые» сыграют с ЦСКА, матч пройдет сегодня, 8 октября, в 16:30 по мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить на портале LiveResult.ru.