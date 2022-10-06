Федотов: «Не стал бы придавать большого значения результату матча «Спартак» — «Зенит»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о недавнем поединке Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Может ли ЦСКА бороться с «Зенитом» так же, как недавно продемонстрировал «Спартак»? То был отдельно взятый матч, тем более в Кубке страны — в этом турнире все изначально 50 на 50 вне зависимости от соперников. Поэтому я бы не стал бы как-то категорично относиться к тому матчу», – цитирует главного тренера «армейцев» издание «Спорт-Экспресс».

В качестве аргументации своих слов Федотов привёл текущий формат Кубка для коллективов РПЛ, а также хорошую мотивацию команд.

Напомним, что «Зенит» впервые за пять лет проиграл «Спартаку», уступив в Москве со счётом 0:3. В таблице Российской премьер-лиги клуб из Северной столицы оторвался от идущего вторым ЦСКА на шесть баллов после 11 проведённых встреч.

