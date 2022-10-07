Игнатьев — о Йокановиче: «Если Славишу всё-таки уволят, то хотелось бы на его месте увидеть отечественного тренера»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, стоит ли руководству «Динамо» увольнять наставника команды Славишу Йокановича.

Напомним, завтра, 8 октября, «бело-голубые» встретятся с ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Может ли Йоканович» потерять доверие в случае поражения в дерби? Тренер всегда находится на гране увольнения и славы. Если Славишу всё-таки уволят, то хотелось бы на его месте увидеть отечественного тренера. А если будет иностранец, то должен быть тот, кто принесёт что-то своё в наш футбол», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» набрали 16 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице. Отметим, что московская команда уступила в трёх последних матчах подряд.