Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев — о Йокановиче: «Если Славишу всё-таки уволят, то хотелось бы на его месте увидеть отечественного тренера»

07 Октября 2022 • 14:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, стоит ли руководству «Динамо» увольнять наставника команды Славишу Йокановича.

Напомним, завтра, 8 октября, «бело-голубые» встретятся с ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Может ли Йоканович» потерять доверие в случае поражения в дерби? Тренер всегда находится на гране увольнения и славы. Если Славишу всё-таки уволят, то хотелось бы на его месте увидеть отечественного тренера. А если будет иностранец, то должен быть тот, кто принесёт что-то своё в наш футбол», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» набрали 16 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице. Отметим, что московская команда уступила в трёх последних матчах подряд.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 17:30
Урал Урал
Химки Химки
2.14 3.55 3.45
Видео
08.10.22 в 14:00
Факел Факел
Зенит Зенит
8.20 5.80 1.34
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
14:55 · Кубок России
​ЭСК не нашла ошибок в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Малетич: «Йоканович знает, как работать в сложных ситуациях» эксклюзив
14:51 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК – о незасчитанном голе «Крыльев Советов»: Гол был, но судьи не допустили очевидной ошибки
14:44 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев — о Йокановиче: «Если Славишу всё-таки уволят, то хотелось бы на его месте увидеть отечественного тренера»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил на критику Лахтера
13:47 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Динамо» не стоит увольнять Йокановича до конца года 1
13:35 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 8 октября 2022
13:33 · Россия. Премьер-лига
Чанов считает, что вратари играют важную роль с стратегии команды в матче эксклюзив
13:25 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России – 8 октября 2022
13:16 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Акинфееву не стоит переходить в «Зенит»
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 8 октября 2022
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бакаев усилил «Зенит» 1
11:35 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Сочи» - «Локомотив» от Бубнова
11:32 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, на что необходимо обратить внимание «Динамо» в матче с ЦСКА
11:20 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину» 11
Все новости
Рекомендуем