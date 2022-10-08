Гранат назвал фаворита дерби ЦСКА - «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о грядущем противостоянии «бело-голубых» и ЦСКА в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«ЦСКА - «Динамо» - не самое яростное дерби. Хочется увидеть открытую игру, но из-за последних неудач «бело-голубых» получится закрытый матч. Однозначно, ЦСКА – фаворит», - приводит слова Владимира «РБ Спорт».

Дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 11 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» располагается на восьмой позиции.