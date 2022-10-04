Силкин считает, что Йоканович не справляется с работой в «Динамо»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил работу главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Готов ли я возглавить «Динамо»? Непростой вопрос. Сердцем я там и всегда там был. И я тоже считаю, что тренер не справляется со своей работой», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что положение «Динамо» в текущем сезоне было предсказуемым, у команды хороший состав, который нужно сохранить, но его необходимо усиливать, как это делает «Зенит».

«Бело-голубые» занимают 8-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после 11-ти туров.