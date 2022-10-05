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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук — о возможной отставке Йокановича: «Сейчас рано говорить об этом»

05 Октября 2022 • 18:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, ошиблись ли «бело-голубые» с назначением Славишы Йокановича на пост рулевого команды.

«Сейчас рано говорить об этом. Это неправильно. Никто же не знал, что Шварц уйдет. Нельзя говорить, что «Динамо» ошиблись», — цитирует слова Орещука «РБ Спорт».

Специалист заявил, что Йоканович является кандидатурой генерального директора «Динамо» Желько Бувача, поэтому они должны уходить вместе, но пока не нужно этого делать, еще есть время для исправления ситуации в лиге.  

«Бело-голубые» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 11-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Орещук Славиша Йоканович Сандро Шварц Желько Бувач
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