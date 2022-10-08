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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджев: «Йокановичу нужно дать время» эксклюзив

08 Октября 2022 • 14:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 51 мин.

Бывший полузащитник «Левски» и сборной Болгарии Владимир Гаджев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможное увольнение Славиши Йокановича с поста тренера московского «Динамо».

Знаете ли, что Йоканович сейчас тренер «Динамо» из Москвы?

«Да, я слышал летом, что его назначили, но не слежу за чемпионатом России и не знаю, какие у команды результаты».

Пока «Динамо» с трудом привыкает к его требованиям, а как это было у вас?

«Помню, что мы быстро адаптировались к его требованиям. Ничего принципиально нового он не привнёс, старался развивать наши лучшие качества и двигаться вперёд. Бывало, что у тренеров были какие-то совсем безумные идеи и было сложно к ним привыкнуть, здесь же ничего такого не было. Работалось с ним очень комфортно».

Как он реагировал на поражения?

«У нас были довольно подробные теории, он разбирал наши ошибки и говорил, что нужно исправлять. Не важно, выигрывали мы или проигрывали, тон не менялся. В выигранном матче он также уделял огромное внимание ошибкам. И при этом он всегда оставался спокойным, не срывался на футболистов, это вселяло в нас уверенность, что мы лучшие».

Сегодня у «Динамо» важный матч против ЦСКА, Йоканович как-то по особенному настраивал на такие матчи?

«Нет, такого не было. Мы сами понимали значение принципиальных матчей, тренер же всегда подчеркивал, что важен каждый матч, так что особенной мотивации перед большими играми я не помню».

У него получится исправить ситуацию в «Динамо», исходя из вашего опыта?

«Ему нужно дать время, и я уверен, что всё будет хорошо. Мне рассказывали, что чемпионат России очень сложный турнир, к нему надо привыкнуть, но Славиша выдающийся профессионал и он справится».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гаджев Славиша Йоканович
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