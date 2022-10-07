Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Нападающий Фёдор Чалов был признан лучшим футболистом столичного ЦСКА в сентябре.

Как сообщает официальный сайт клуба, форвард опередил в голосовании поклонников «армейцев» Игоря Дивеева и Мойзеса соответственно. В первом месяце осени Чалов стал автором четырёх забитых мячей в пяти играх своей команды в рамках всех состязаний.

ЦСКА выиграл за этот период пять из шести поединков и находится на второй строчке в таблице Российской премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов. В Фонбет Кубке России со стопроцентным показателем «армейцы» ведут в квартете с «Торпедо», «Сочи» и «Уралом».

