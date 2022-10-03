Добровинский: «Мне кажется, Йоканович уже заслужил того, чтобы с ним распрощаться»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский выразил мнение, что московскому клубу стоит распрощаться с главным тренером команды Славишей Йокановичем.

Напомним, вчера, 2 октября, «бело-голубые» уступили «Ахмату» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ, потерпев третье поражение кряду. На данный момент динамовцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 16 набранных очков.

«Вчера я неожиданно пришёл к выводу, что Славиша, к которому я положительно относился в начале сезона, надо менять. Правда, делать посередине сезона такое очень сложно. Мне кажется, Йоканович уже заслужил того, чтобы с ним распрощаться. У меня впечатление, что люди, выходя на поле, не понимают, куда им нужно бежать», — приводит слова Добровинского «Чемпионат».

Кроме того, адвокат считает, что с игроками «Динамо» должны работать психологи, которые могли бы придать футболистам уверенность в себе.

Йоканович возглавил «бело-голубых» минувшим летом. Ранее он работал в Англии, Испании, Катаре и Израиле.