Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям в СМИ, рассматривает возможность получения гражданства Армении.

- Как вы восприняли ситуацию с Арсеном Захаряном, который рассматривает возможность получения гражданства Армении и теоретически сможет выступать за эту сборную?

- Ну, решил, значит, решил. Наверняка он не сам это решил, а с родственниками посоветовался десять раз. Он пытается пойти по самой простой дороге.

- Такое желание Захаряна связывают с перспективой уехать в «Челси»?

- Да нет. В «Челси» надо еще себя проявить, чтобы завоевать место. А это наиболее легкий путь, потому что даже если у него что-то не получится в сборной России, он надеется, что там он будет играть.

- Может, с армянским паспортом ему проще будет уехать в Англию, чем с российским?

- Не думаю. Эта ситуация не должна влиять. Если нужен футболист английскому клубу, он его возьмет и с русским паспортом. Паспорт ни о чем не говорит и никакие гарантии не дает.

- Такие истории, как с Сабой Сазоновым, Захаряном, Сперцяном вас не беспокоят?

- Это личный вопрос каждого из них. Если они принимают решение, то на это есть причины.

- Они на поверхности. Наша сборная нигде не участвует, а ребята хотят играть на крупных турнирах.

- Может, и это влияет. Но такая практика есть во всем мире. Если есть какие-то корни другой страны, часто так бывает. Вспомните Гиггза из «Манчестер Юнайтед». У него были уэльские корни. Он там играл. А в «Манчестере» он выступал здорово, и ни на что это не влияло.

- Но для «Динамо» это плохо, если Захарян будет считаться легионером.

- Ну, значит, будет сидеть на банке. Если ты иностранец, то должен быть сильнее нашего игрока. За красивые глаза тебя никто не будет ставить. Надо игрой доказывать, что ты хороший футболист. И тогда у тебя будет больше шансов, чтобы отправиться в хороший европейский клуб.

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- Есть риск, что тот же Захарян может разорвать контракт и уехать, если станет легионером.

- Значит, надо правильно контракты заключать.

- Марадишвили, кстати, тоже находится в зоне риска. Как РФС может удержать игроков? Это ведь будущее нашей сборной, которое мы теряем.

- Все живые люди. Ребята хотят больше зарабатывать. Если у нас будут нормальные условия – никто не дернется. Почему из «Зенита» никто не уходит?

- Но тот же Захарян хочет играть на международном уровне. Его можно понять?

- Но ведь такие сборные ниже уровнем, чем наша. Хотя если он хочет, пусть выступает.

- Как оцениваете игру Захаряна в этом сезоне? Многие заметили, что он не так ярок, как в прошлом году при Шварце.

- Вспомните, как он начинал. Молодые игроки всегда мобилизованы на сто процентов. Сейчас он уже посчитал себя состоявшимся футболистом, поэтому у него нет той остервенелости, как была вначале. Вот и идет спад. Это все придет, просто время теряется. Для этого нужны мужики в команде, лидеры, которые могут дать подзатыльник. Во-вторых, Арсен - яркий, техничный футболист. Значит, его игра рассматривается под микроскопом. Против него ищутся противоядия, чтобы не дать проявить свои лучшие качества. К нему более серьезно относятся. Поэтому одно совместилось с другим, и он выглядит не так ярко.

Елена Григорьевская