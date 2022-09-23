Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Захарян пытается пойти по самой простой дороге» эксклюзив

 
23 Сентября 2022 • 15:37 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям в СМИ, рассматривает возможность получения гражданства Армении.

- Как вы восприняли ситуацию с Арсеном Захаряном, который рассматривает возможность получения гражданства Армении и теоретически сможет выступать за эту сборную?

- Ну, решил, значит, решил. Наверняка он не сам это решил, а с родственниками посоветовался десять раз. Он пытается пойти по самой простой дороге.

- Такое желание Захаряна связывают с перспективой уехать в «Челси»?

- Да нет. В «Челси» надо еще себя проявить, чтобы завоевать место. А это наиболее легкий путь, потому что даже если у него что-то не получится в сборной России, он надеется, что там он будет играть.

- Может, с армянским паспортом ему проще будет уехать в Англию, чем с российским?

- Не думаю. Эта ситуация не должна влиять. Если нужен футболист английскому клубу, он его возьмет и с русским паспортом. Паспорт ни о чем не говорит и никакие гарантии не дает.

- Такие истории, как с Сабой Сазоновым, Захаряном, Сперцяном вас не беспокоят?

- Это личный вопрос каждого из них. Если они принимают решение, то на это есть причины.

- Они на поверхности. Наша сборная нигде не участвует, а ребята хотят играть на крупных турнирах.

- Может, и это влияет. Но такая практика есть во всем мире. Если есть какие-то корни другой страны, часто так бывает. Вспомните Гиггза из «Манчестер Юнайтед». У него были уэльские корни. Он там играл. А в «Манчестере» он выступал здорово, и ни на что это не влияло.

- Но для «Динамо» это плохо, если Захарян будет считаться легионером.

- Ну, значит, будет сидеть на банке. Если ты иностранец, то должен быть сильнее нашего игрока. За красивые глаза тебя никто не будет ставить. Надо игрой доказывать, что ты хороший футболист. И тогда у тебя будет больше шансов, чтобы отправиться в хороший европейский клуб.

Реклама


- Есть риск, что тот же Захарян может разорвать контракт и уехать, если станет легионером.

- Значит, надо правильно контракты заключать.

- Марадишвили, кстати, тоже находится в зоне риска. Как РФС может удержать игроков?  Это ведь будущее нашей сборной, которое мы теряем.

- Все живые люди. Ребята хотят больше зарабатывать. Если у нас будут нормальные условия – никто не дернется. Почему из «Зенита» никто не уходит?

- Но тот же Захарян хочет играть на международном уровне. Его можно понять?

- Но ведь такие сборные ниже уровнем, чем наша. Хотя если он хочет, пусть выступает.

- Как оцениваете игру Захаряна в этом сезоне? Многие заметили, что он не так ярок, как в прошлом году при Шварце.

- Вспомните, как он начинал. Молодые игроки всегда мобилизованы на сто процентов. Сейчас он уже посчитал себя состоявшимся футболистом, поэтому у него нет той остервенелости, как была вначале. Вот и идет спад. Это все придет, просто время теряется. Для этого нужны мужики в команде, лидеры, которые могут дать подзатыльник. Во-вторых, Арсен - яркий, техничный футболист. Значит, его игра рассматривается под микроскопом. Против него ищутся противоядия, чтобы не дать проявить свои лучшие качества. К нему более серьезно относятся. Поэтому одно совместилось с другим, и он выглядит не так ярко.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Сборная Армении Сергей Силкин Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
16:17 · Россия. Премьер-лига
Крестинин: Несколько футболистов из сборной Киргизии могли бы играть в РПЛ
16:08 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: Было бы неплохо увидеть брата в «Локомотиве»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Владелец «Сочи» рассказал, скажется ли на клубе арест его активов в Финляндии
15:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Алберто ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Коринтианс»
15:46 · Кубок России
​«СтавропольАгроСоюз» может не сыграть в Фонбет Кубке России из-за частичной мобилизации
15:16 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: Думаю, сборная России одержит победу над Киргизией
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Кайо рассказал, когда футболист вернётся на поле
14:55 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: Вряд ли сборная России проиграет Киргизии
14:45 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: Не соглашусь, что Сафонов — лучший в РПЛ
14:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши рассказал, останется ли игрок в ЦСКА
14:27 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: Одоевский? Каждый может стать первым номером в «Зените»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: Мне нравится Абаскаль
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Футболист «Зенита» снялся в сериале
13:44 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Торпедо» сравнил уровень футбола в России и в Южной Корее
13:33 · Россия. Премьер-лига
Кайо вернётся в строй к следующему матчу «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем