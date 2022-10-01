Гаджиев считает, что смена тренерского штаба пошла на пользу «Ахмату»

Известный тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ахмат».

По мнению специалиста, смена тренерского штаба пошла на пользу грозненской команде.

«Ахмат» сейчас немного преобразился, связываю это с эмоциями от смены тренерского штаба. Но если бы не было хорошей подготовки, то это движение вверх не смогло бы долго продержаться. Нельзя сказать, что Талалаев работал плохо», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Также Гаджиев ожидает, что с приходом Сергей Ташуева на пост главного тренера команды уровень физической готовности игроков «Ахмата» станет лучше.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится завтра, 2 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.