Фомин: Будем получать удовольствие от игры с Киргизией

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Были теории по сопернику. Какие-то сильные или слабые стороны не могу отметить. Завтра будем играть и стараться получать удовольствие», — передает слова Фомина «РБ Спорт».

Футболист признался, что соскучился по чувствам игры за сборную, всегда приятно выходить, слушать гимн и играть.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Киргизии состоится завтра, 24 сентября, начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что нашу национальную команду с капитанской повязкой на поле выведет Фомин.