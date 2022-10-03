Александр Мостовой высказался о проблемах московского «Динамо»

Легенда российского футбола Александр Мостовой поделился мнением относительно выступления столичного «Динамо» в этом сезоне Российской премьер-лиги.

«Однозначный ответ, что происходит с «Динамо», мы не можем дать, потому что не находимся в коллективе. Со стороны смотрится так, будто не хватает физики и эмоций, происходят моменты растерянности», – заявил знаменитый в прошлом футболист в интервью «Чемпионату».

По словам Мостового, кидать камни в сторону нового наставника «Динамо» Славиши Йокановича рано. Проблемой для этого состава «сине-белых», по мнению Александра, является наличие излишнего числа молодых игроков, которым не хватает опытного партнёра в раздевалке.

Напомним, что в последнем поединке Российской премьер-лиги «Динамо» уступило «Ахмату» и опустилось на восьмую строчку в турнирной таблице. После яркого старта московский клуб проиграл трижды в четырёх играх чемпионата.

