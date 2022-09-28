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Пономарёв: «Талалаева, можно сказать, уволили в перерыве матча»

28 Сентября 2022 • 20:41 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Футбольный эксперт Владимир Пономарев до сих пор изумлен произошедшим с Андреем Талалаевым, которого внезапно уволили из грозненского «Ахмата». В беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» он еще раз выразил свое удивление произошедшим, а также дал свою оценку его способностям.

- Талалаев - хороший тренер, а его уволили. Я его знаю, он грамотный. Он очень талантливый, думающий, понимающий и любящий футбол. Талалаев грамотно рассуждает. Его, можно сказать, в перерыве матча уволили. Это вообще идиотизм, - заявил Пономарев.

Теперь грозненским клубом руководит Сергей Ташуев, которого Пономарев не особо жалует.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Владимир Пономарёв Ахмат
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