Пономарёв: «Талалаева, можно сказать, уволили в перерыве матча»

Футбольный эксперт Владимир Пономарев до сих пор изумлен произошедшим с Андреем Талалаевым, которого внезапно уволили из грозненского «Ахмата». В беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» он еще раз выразил свое удивление произошедшим, а также дал свою оценку его способностям.

- Талалаев - хороший тренер, а его уволили. Я его знаю, он грамотный. Он очень талантливый, думающий, понимающий и любящий футбол. Талалаев грамотно рассуждает. Его, можно сказать, в перерыве матча уволили. Это вообще идиотизм, - заявил Пономарев.

Теперь грозненским клубом руководит Сергей Ташуев, которого Пономарев не особо жалует.