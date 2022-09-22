«Ахмат» официально объявил о назначении Сергея Ташуева на должность главного тренера команды. 63-летний специалист подписал краткосрочный контракт, рассчитанный до завершения сезона 2022/2023.

Предыдущим клубом Сергея Ташуева был «Шахтёр» из Солигорска.

После десяти сыгранных туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 14 зачётными баллами в кармане.

Ближайший матч «Ахмат» проведёт 29 сентября – против «Ростова» в третьем туре групповой стадии Фонбет Кубка России. Что до чемпионата, то следующую игру грозненцы проведут 2 октября – против «Динамо».