Пономарёв скептически относится к новому тренеру «Ахмата»

Известный эксперт Владимир Пономарев скептически относится к выбору руководства грозненского «Ахмата» в связи с заменой Андрея Талалаева на Сергея Ташуева. По мнению Пономарева, это приведет к тому, что перспективная и неплохая команда в нынешнем сезоне будет прозябать в арьергарде пелетона.

- Я не знаю, кто такой Ташуев. Что же за безобразие творится. «Ахмат» улетит на 11-12 место в этом сезоне, если не дальше. Это обязательно случится. Не считаю, что Сергей Ташуев - нужный тренерский трансфер для «Ахмата». Нужен знающий человек. Думаю, что руководство «Ахмата» сделало колоссальную ошибку, - заявил Пономарев в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру»