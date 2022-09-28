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Пономарёв скептически относится к новому тренеру «Ахмата»

28 Сентября 2022 • 19:24 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Известный эксперт Владимир Пономарев скептически относится к выбору руководства грозненского «Ахмата» в связи с заменой Андрея Талалаева на Сергея Ташуева. По мнению Пономарева, это приведет к тому, что перспективная и неплохая команда в нынешнем сезоне будет прозябать в арьергарде пелетона.

- Я не знаю, кто такой Ташуев. Что же за безобразие творится. «Ахмат» улетит на 11-12 место в этом сезоне, если не дальше. Это обязательно случится. Не считаю, что Сергей Ташуев - нужный тренерский трансфер для «Ахмата». Нужен знающий человек. Думаю, что руководство «Ахмата» сделало колоссальную ошибку, - заявил Пономарев в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру»

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Владимир Пономарёв Ахмат
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