Кобелев указал на недостатки «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о поражении столичного коллектива от грозненского «Ахмата» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

У «Динамо» не было командной игры. У команды нет лидеров. Уже были матчи, где у «бело-голубых» было преимущество, но соперник отыгрывался», - приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

После 11 туров динамовцы набрали 16 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок московская команда проведет против «Динамо» на «ВЭБ Арене» в субботу, 8 октября.