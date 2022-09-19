Кавазашвили считает, что Сазонов выбрал сборную Грузии, потому что хочет играть в Европе

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о решении защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за национальную сборную Грузии.

Напомним, сегодня, 19 сентября, стало известно, что 20-летний футболист уже отправился в расположении молодёжной команды Грузии.

«Не понимаю, почему Сазонов отказался от вызова в сборную России. Возможно, он посоветовался с агентом и решил отказаться от приглашения в сборную России, потому что мы сейчас не выступаем на международных соревнованиях, а Грузия играет», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По мнению легендарного голкипера, защитник мог бы больше никогда не дождаться вызова в сборную Грузии, если бы сейчас принял иное решение.

В текущем сезоне Сазонов провёл в составе «Динамо» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.