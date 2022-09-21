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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Вилков — о дисквалификации Макарова: «Ему мало двух матчей»

 
21 Сентября 2022 • 16:07 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

Ранее сообщалось, что на последнем заседании КДК РФС было принято решение о дисквалификации Макарова на два матча РПЛ за слова, сказанные футболистом в адрес судьи матча 10-го тура против «Зенита» (0:2) уже в подтрибунном помещении. Также полузащитник был оштрафован на 250 тысяч рублей.

«Зная Макарова, ему мало двух матчей. Парень сложный для всех арбитров. Постоянно чем-то недоволен и провоцирует игроков другой команды. Это абсолютное неуважение к профессии арбитра. Считаю, что ребята молодцы, отметили это в протоколе», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Макаров провёл за «Динамо» 10 матчей, в которых забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Михаил Вилков Денис Макаров
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