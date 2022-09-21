Арбитр Вилков — о дисквалификации Макарова: «Ему мало двух матчей»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

Ранее сообщалось, что на последнем заседании КДК РФС было принято решение о дисквалификации Макарова на два матча РПЛ за слова, сказанные футболистом в адрес судьи матча 10-го тура против «Зенита» (0:2) уже в подтрибунном помещении. Также полузащитник был оштрафован на 250 тысяч рублей.

«Зная Макарова, ему мало двух матчей. Парень сложный для всех арбитров. Постоянно чем-то недоволен и провоцирует игроков другой команды. Это абсолютное неуважение к профессии арбитра. Считаю, что ребята молодцы, отметили это в протоколе», — приводит слова Вилкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Макаров провёл за «Динамо» 10 матчей, в которых забил два гола.