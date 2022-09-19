Отец Сазонова заявил, что слова Галактионова являются клеветой

Андрей Сазонов, который приходится отцом защитнику «Динамо» Сабе Сазонову, высказался о ситуации вокруг игрока. Ранее наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о том, что Сазонов был вызван в состав национальной команды, но в тот день, когда уже все игроки прибыли в расположение сборной, защитник заявил, что не приедет.

«Слова Галактионова? Никакого принятия приглашения от молодежной сборной России не было. Это клевета», — заявил отец футболиста «Чемпионату».

Сазонов-старший отметил, что его сын отказал сборной России, когда у него уже было предложение от Грузии, это абсолютно нормальное решение.