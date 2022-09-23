Колыванов прокомментировал возможное выступление Захаряна за сборную Армении

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на возможную смену спортивного гражданства полузащитником Арсеном Захаряном.

Колыванов сказал RT, что не знает, как относиться к этой ситуации, футболист заигран за сборную России, но говорят о том, что ФИФА может разрешить ему играть за Армению.

Кто-то пустил слух, и все стали это обсуждать, необходимо задать этот вопрос самому игроку, готов ли он пойти на такой шаг, добавил наставник.

Тренер подытожил, что считает переход Захаряна в «Челси» маловероятным на данный момент.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник забил один мяч и сделал две голевые передачи в 11 матчах во всех турнирах.