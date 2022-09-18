Лихачев: Не думаю, что Захарян потерял мотивацию

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Я вижу, что он немного такой взбудораженный и расстроенный, но я не могу сказать, что он потерял мотивацию. Наоборот, чересчур заведенный выходит на игры. Это не всегда идет в плюс», — приводит слова Лихачёва «РБ Спорт».

Тренер считает, что Захарян отпустил мысли о сорвавшемся переходе в «Челси», необходимо думать о «Динамо» и демонстрировать здесь свои возможности.

Напомним, в летнее трансферное окно лондонский клуб хотел приобрести 19-летнего футболиста, но сделка сорвалась по техническим причинам.