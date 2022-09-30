Агент Гагнидзе: «Серьёзной травмы нет»

Агент Ираклий Лилуашвили, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе, поделился информацией о состоянии своего клиента. Грузинский футболист получил повреждение в матче против молодежной сборной Турции.

«МРТ показал, что у него все нормально, а остальное скажут врачи «Динамо». Серьезной травмы нет. 2 октября он будет в расположении клуба», — заявил агент «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после десяти туров.