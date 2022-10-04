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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаев — о неудачных результатах «Динамо»: «Бывает такое, что начинается черная полоса»

04 Октября 2022 • 12:48 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

Экс-голкипер столичного «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев высказался о неудачной серии московского «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги.

«Надо находиться внутри «Динамо», чтобы понимать то, что там происходит. Бывает такое, что начинается черная полоса, какой-то функциональный спад, хотя был перерыв на матчи сборной», — приводит слова бывшего вратаря Betonmobile.ru.

Московский клуб проиграл четыре из пяти последних поединков в рамках российского чемпионата. Подопечные Славиши Йокановича находятся на восьмой строчке после 11 туров РПЛ с 16 баллами.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Илья Абаев
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