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Бубнов назвал победителя матча «Ахмат» - «Динамо»

02 Октября 2022 • 13:29 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 6 мин.

Грозненский «Ахмат» встретится с московским «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. О том, кто победит в предстоящем поединке, рассказал футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Ахмат» начинает набирать обороты. Наверняка грозненцы будут играть на победу. Нестабильному «Динамо» будет очень трудно увезти в Москву хотя бы очко», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч состоится 2 октября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало встречи – 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Динамо Москва Александр Бубнов Ахмат
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АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
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