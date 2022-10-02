Бубнов назвал победителя матча «Ахмат» - «Динамо»

Грозненский «Ахмат» встретится с московским «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. О том, кто победит в предстоящем поединке, рассказал футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Ахмат» начинает набирать обороты. Наверняка грозненцы будут играть на победу. Нестабильному «Динамо» будет очень трудно увезти в Москву хотя бы очко», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч состоится 2 октября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало встречи – 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.